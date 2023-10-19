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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

باكستان تدين استخدام أمريكا حق الفيتو ضد قرار وقف إطلاق النار بغزة

باكستان
باكستان

أعربت باكستان عن أسفها لاستخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار لمجلس الأمن الدولي -صاغته البرازيل- يدعو إلى هدنة إنسانية للصراع لتقديم مساعدات منقذة للحياة لملايين الأشخاص في المناطق المتضررة من القتال بقطاع غزة.

 

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وقال السفير منير أكرم، الممثل الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة، إن "باكستان تدعم وقفا فوريا لإطلاق النار"، بحسب وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية. 

وأضاف أكرم: "على الرغم من أن القرار البرازيلي يحتاج إلى تحسين كبير من وجهة نظرنا، إلا أننا فوجئنا بعدم قدرة المجلس على اعتماده بسبب حق النقض الذي استخدمه أحد الأعضاء الدائمين".

وأكد أن "مسؤولية جسيمة تقع على عاتق من أسهم في إطالة أمد القصف المستمر على مواطني غزة"، معربا عن أسفه لعدم تمكن مجلس الأمن من إصدار دعوة لوقف إطلاق النار، بسبب المعارضة وعدم الدعم الكافي للقرار الذي اقترحته روسيا قبل يوم، وللتعديلات الروسية على القرار البرازيلي الداعي إلى وقف إطلاق النار. 

وقال أكرم إن "جميع سكان غزة - النساء والأطفال والمسنين - يتعرضون لعقاب جماعي بسبب الهجمات الإسرائيلية العشوائية"، مؤكدا أن باكستان تدين بشدة الغارات الجوية الإسرائيلية والتوغلات العسكرية في غزة، وقتل المدنيين.
 

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