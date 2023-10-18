حبس المتهم بالتعدى على فتاة بالعجوزة

قررت جهات التحقيق بشمال الجيزة، اليوم الأربعاء، بحبس المتهم بالتعدي على فتاة بالسب والشتم وإلقاء كوب قهوة على ملابسها في العجوزة، وطالبت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما وثقت فتاة مقطع فيديو تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، عن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بإحدى الفتيات لفظيًا، والتعدي عليها بالسب والشتم وإلقاء كوب به قهوة على ملابسها.

بالفحص تم تحديد الفتاة المشار إليها وبسؤالها قررت بقيام الشخص الظاهر بمقطع الفيديو بالتحرش اللفظى بها بدائرة قسم شرطة العجوزة، كما أمكن تحديد مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



