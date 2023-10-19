مركز شباب مدينة قنا يدين العدوان الغاشم على غزة

أعلن مركز شباب مدينة قنا، برئاسة أسامة قدوس مصطفى، رئيس مجلس الإدارة، إدانته لعدوان الكيان الصهيوني الغاشم، على قطاع غزة بدولة فلسطين، والذي يأتي مخالفًا لجميع القوانين والمواثيق الدولية، كما أدان الممارسات غير الإنسانية من الكيان المحتل، وتعمد قتل النساء والأطفال والشيوخ، ومنع دخول المساعدات الإنسانية على نحو يهدد بكارثة إنسانية تاريخية.

وأكد رئيس مجلس إدارة مركز شباب مدينة قنا، دعمه الكامل لموقف مصر بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إزاء القضية الفلسطينية، ورفضه التهجير والإبعاد القسري للمواطنين الفلسطينيين خارج القطاع بقصد تصفية القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان "المشاركة السياسية للشباب ودور مصر المحورى فى المنطقة العربية" والتي نظمها مركز شباب مدينة قنا، وحاضر فيها الأستاذ الدكتور أحمد شورى عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بقنا، والمحاسب والسياسي المخضرم هشام قدوس مصطفى، بحضور أسامة قدوس رئيس مجلس إدارة المركز، ومحمد شاكر مدير المركز، وسالى إبراهيم مشرف نشاط التثقيف السياسي بالمركز.

بدأت الندوة بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح الشهداء من الشعب الفلسطيني الشقيق.. ثم أكد جميع الحضور وقوفهم صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية في كافة القرارات التي تتخذها حفاظًا على السيادة المصرية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.. فيما أعلن أسامة قدوس رئيس مجلس إدارة مركز شباب مدينة قنا، تعليق كافة الأنشطة بالمركز اعتبارًا من غدٍ ولمدة ثلاثة أيام حدادًا على أرواح شهداء فلسطين، التزامًا بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، حالة الحداد العام في الدولة.

وعقب ذلك تحدث الأستاذ الدكتور أحمد حمدى شورة، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بقنا، عن أهمية المشاركة السياسية للشباب، مؤكدًا أنها تساهم في تنمية مهاراتهم وخبراتهم السياسية مما يساعدهم في قيادة التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم، ويعزز من فرص التنمية والنهوض بالبلد الأمر الذي يعمل على إكسابهم شعورًا أكبر بالانتماء.

فيما أكد المحاسب هشام قدوس، الدور المحورى للشباب فى التغيير الإيجابي داخل المجتمع، مشيرًا إلى أن مصر بحاجة إلى جهود كل الشباب لتحقيق التنمية المستدامة، وحث الجميع على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث أنهم قوة انتخابية كبيرة ومؤثرة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حريصة على دعم وتمكين الشباب، مستشهدًا بالكوادر الشبابية التي تشغل مواقع مرموقة سواء كنواب وزراء أو محافظين أو أعضاء في مجلسي النواب والشيوخ أو قيادات في الأحزاب السياسية، وغيرها من المواقع التي حقق فيها الشباب نجاحًا يؤكد أن لديهم قدرات كبيرة وعطاء لا ينضب.

بينما تحدث أسامة قدوس مصطفى، رئيس مجلس إدارة مركز شباب مدينة قنا، عن أهمية المشاركة السياسية للشباب ودور الدولة في تمكينهم، مؤكدا أن مصر لها دور محوري فى المنطقة، وعلى الشباب أن يعمل وفق هذا السياق ليكونوا عناصر فاعلة فى المجتمع، مثمنا الجهود التي تبذلها مصر إزاء القضية الفلسطينية وموقفها الثابت نحو رفض العدوان الغاشم على المدنيين العزل، فضلا عن رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم لأن ذلك يعد تصفية للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن مصر هى سند الأمة العربية.