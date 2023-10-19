أشهر أدعية المتوفي

الدعاء من أكرم العبادات على الله سبحانه وتعالى، لما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: “لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ الدُّعَاءِ” متفق عليه.

وترصد لكم بوابة الوفد، أشهر أدعية يوم الجمعة للمتوفي، وعن أهمية الدعاء للمتوفي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “استغفِروا اللَّهَ لأخيكُم وسلوا لَه التَّثبيتَ فإنَّهُ الآنَ يُسألُ”. ويعد دعاء الجمعة للمتوفي من أكثر الجمل روجًا عبر محرك البحث الشهير جوجل، خاصة في هذا اليوم المبارك، لأن يوم الجمعة فيه ساعة اسجابة للدعاء لما ورد عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: “فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وَهُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ.

كما يستحب أيضًا مع الدعاء قراء سورة الكهف ويوم الجمعة في أي وقت به، وتجوز قراءتها سرًّا أو جهرًا، وأوضحت دار الإفتاء المصرية وروي موقوفًا عليه وعن عمر رضي الله عنه، وروي بمعناه عن ابن عمر رضي الله عنهما: "من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة" وفي إسنادهما ضعف، ثم قال: ويستحب قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة وليلتها" اهـ بتصرف.

اللّهم اغفر له وارحمه واعفُ عنه في هذا اليوم المبارك. اللّهم أبدِلهُ دارًا خَيرًا مِن دارِهِ، وأهلًا خَيرًا مِن أهلِهِ، وزَوجًا خَيرًا مِن زَوجِهِ، وقِهِ عذابَ القبرِ، وعذابَ النَّارِ. اللَّهُمَ اغفرْ لَهُ وارحمْهُ، وعافِهِ واعفُ عنه، وأكرِمْ نزلَهُ، وأوسعْ مُدخلَهُ، واغسلْهُ بالماءِ والثلجِ والبردِ، ونقِّهِ مِنَ الخطَايَا كمَا يُنَقَى الثوبُ الأبيضُ مِنَ الدنسِ. اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسُن أولئك رفيقًا. اللّهم ثبّته، وثقّل موازينه، وارضَ عنه، وآنس وحدته، واغفر له، واجعله من السّعداء. اللهم اغفرْ لحيِّنا وميتِّنا، وشاهدِنا وغائِبِنا، وصغيرِنا وكبيرِنا، وذكرِنا وأُنثانا، اللهمَّ مَنْ أحْيَيْتَهُ منَّا فاحيِهِ على الإسلامِ، ومن توفيتَهُ منَّا فتوفهَّ على الإيمانِ، اللهم لا تَحْرِمْنا أجرَهُ، ولا تُضِلَّنا بعدَهُ. اللّهم اغفر له، وارحمه، واعفُ عنه، اللّهمّ ثبّته عند السؤال، اللّهمّ ثبّته عند السؤال، اللّهمّ ثبّته عند السؤال، اللهمّ آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته، اللهمّ إنّه كان يشهد أنّك لا إله إلّا أنت، وأنّ محمّدًا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به، فاغفر له وارحمه.