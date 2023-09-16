دعاء استقبال شهر ربيع الأول 1445

دعاء استقبال شهر ربيع الأول.. تصدر دعاء شهر ربيع الأول محركات البحث "جوجل" بالتزامن مع حلول أول أيام الشهر لذي فيه مولد السراج المنير سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.

وسمي شهر ربيع الأول بهذا الاسم لأنه أول الربيعين ربيع الأول ثم شهر ربيع الثاني، وهو الشهر الذي ظهر فيه نور النبي صلى الله عليه وسلم وتلالأت الأنوار المحمدية في هذا الشهر الكريم.

وتستعرض “بوابة الوفد” في السطور الآتية أدعية استقبال شهر ربيع الأول:

دعاء شهر ربيع الأول

الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى، ربنا وربك الله.

اللهم في هذا الشهر ارزقني الإخلاص في طاعتك، وأعني على حسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين.

-يا رب في هذا الشهر هب لنا بابًا في الجنة، واسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واحشرنا في زمرته.

- اللهم اجعل نهاية هذا الشهر نهاية كل مصاعبك وتعبك وحزنك وكربك، اللهم اجعل العام الجديد عام الفرح والسعادة والخير يا رب العالمين.

- اللهم في هذا الشهر ارزقني الإخلاص في طاعتك، وأعني على حسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين.

-يا رب في هذا العام هب لنا بابًا في الجنة، واسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واحشرنا في زمرته.

-اللهم صلّ على سيدِنا محمدٍ صلاةً تملأُ بها خزائنَ السّمواتِ والأرضِ نورا، وتجعلُها لنا وللمومنينَ والمومناتِ فرَجَا وفرَحَا وسرورا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.

اَللَّهُمَّ بحق هذا اليوم المبارك وأنواره وتجلياته ونفحاته اجْعَلْنَا فِى حِفْظِكَ وَكَنَفِكَ وَأَمَانِكَ وَجِوَارِكَ وَعِيَاذِكَ وَحِزْبِكَ وَحِرْزِكَ وَلُطْفِكَ وَسِتْرِكَ؛ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَإِنْسٍ وَجَانٍ وَبَاغٍ وَحَاسِدٍ، وَمِن شَرِّ كُلِّ ذي شر، إِنَّكَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.بسم الله الرحمن الرحيم (أنا فى كنف الله انا فى كنف رسول الله انا فى كنف ذات الذات الاحدية تحصنت بحصن الله وتامنت بامان الله من شر خلق الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم).

اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا

اللهم اجعل القرآن نورًا لقلوبنا، وسببًا في ذهاب حزننا، وجلاء همّنا، يا مفرِّج الهموم. اللهمَّ فرِّج عنَّا ما أهمَّنا وما أغمَّنا، اللهمَّ زدنا ولا تنقصنا.