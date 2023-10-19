الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أيرلندا تقدم مساعدات إنسانية للفلسطينيين بـ 13 مليون يورو

تظاهرات داعمة للفلسطينيين
تظاهرات داعمة للفلسطينيين في إيرلندا

أعلنت الحكومة الإيرلندية أنّها ستقدّم مساعدات إنسانية إضافية للفلسطينيين بقيمة 13 مليون يورو، مطالبة بوقف لإطلاق النار في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال وزير الخارجية الإيرلندي مايكل مارتن أمام البرلمان "أعلن هذا المساء عن حزمة فورية بقيمة 13 مليون يورو".

وأوضح أنّ هذه الأموال، تضاف إلى 16 مليون يورو مرصودة أساساً لإعانة الفلسطينيين خلال العام الجاري في إطار برنامج المساعدات الإيرلندي، ستُصرف عبر وكالات الأمم المتّحدة.


وحضّ مارتن سائر دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى دول المنطقة على زيادة مساعداتها الإنسانية للفلسطينيين، مؤكّداً أنّ "هذه أزمة لا يمكن أن تنتظر".

وكرّر وزير الخارجية الدعوة التي أطلقها رئيس الوزراء ليو فارادكار إلى "وقف إطلاق نار إنساني" بعد أن انتزع الرئيس الأميركي جو بايدن خلال زيارته إلى إسرائيل الأربعاء موافقتها على دخول مساعدات من مصر إلى قطاع غزة.

 

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