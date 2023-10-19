اتحاد السلة ينعي شهداء الشعب الفلسطيني

أصدر الاتحاد المصري لكرة السلة قبل قليل بيان ينعي فيه شهداء الشعب الفلسطيني جراء عمليات القتل والعدوان الغير مسبوقة من العدو الصهيوني المحتل.

وجاء البيان كالتالي :

" مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة ينعي شهداء الشعب الفلسطيني الذين يسقطون دفاعًا عن أرضهم في قطاع غزة أمام اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي المستمرة ".

"واخطر مجلس الإدارة لجنتي المسابقات والحكام بالوقوف دقيقة حداد قبل انطلاق المباريات المحلية في كافة المسابقات المحلية".

"ويؤكد مجلس الإدارة تأييده الكامل للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل ما يتخذه من قرارات لدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على الأمن القومي المصري".