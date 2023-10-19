بالعلم الفلسطيني والهتافات.. مظاهرة نسوية لدعم غزة في الأقصر"فيديو"

لدعم غزة.. انضمت مظاهرة نسائية في الأقصر للتظاهرات المنددة بالاعتداءات التي ينفذها الاحتلال الغاصب، بحق الفلسطينيين في غزة، والتي انطلقت بميدان ابو الحجاج بوسط المدينة، بمشاركة المئات من الشباب وممثلي الأحزاب السياسية، وطلاب الجامعات.

وشهدت التظاهرات هتافات داعمة للفلسطينيين: " بالروح بالدم.. نفديكي يافلسطين، الله أكبر الله المنتقم، النصر لغزة.. وسط تنديد واسع بما يفعله الاحتلال الإسرائيلي في غزة من شن غارات وقصف المستشفيات، في محاولة لتنفيذ عمليات إبادة للفلسطينيين.

وكان منتسبو جامعة الأقصر، من القيادات والعاملين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، قد نظموا مظاهرة حاشدة تأييدًا لقرارات السيد الرئيس بعدم تهجير الفلسطينيين قسريًا إلي سيناء حفاظا علي الأراضي المصرية وتفتيت القضية الفلسطينية.

وانتفضت جامعة الأقصر قيادة وإدارة وطلاب حيث خرج طلاب الجامعة، اليوم الأربعاء، رافضين للكيان الغاصب للحق الفلسطيني، وانضم طلاب الجامعة لمظاهرة حاشدة ضمت آلاف المواطنين في ميدان ابو الحجاج.

وردد الطلاب هتافات منددة بالكيان الصهيوني لما يرتكبه من مجازر ضد أهالي قطاع غزة، ورفعوا صور الرئيس السيسي وأعلام مصر وفلسطين.