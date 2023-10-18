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الخميس 19 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

"يا نجيب حقهم يا نموت زيهم" .. مظاهرات حاشدة في أسيوط تساند القضية الفلسطينية

مظاهرات حاشدة في
مظاهرات حاشدة في أسيوط لمساندة القضية الفلسطينية

اجتاحت مظاهرات حاشدة في محافظة أسيوط حيث خرج آلاف المتظاهرين في الشوارع معلنين تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني ومع حقوقهم المشروعة في التقرير الذاتي والحرية والكرامة.

وكانت هتافات المتظاهرين مطالبين بدعم فلسطين والإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

كما نادت المظاهرات بشكل مكثف بالزعيم الراحل المستشار ممتاز نصار زعيم المعارضة المصرية وابن البداري، وكان من بين الهتافات الأكثر شيوعاً هو "يا نجيب حقهم يا نموت زيهم" وهي كلمات تمثل صرخة الكثير من الشباب والشابات العرب والمصريين.

ويأتي هذا الحشد الجماهيري تزامناً مع المظاهرات المشابهة في جميع أنحاء العالم، في إطار دعم القضية الفلسطينية وتوحيد الصفوف لمواجهة الاستيطان الإسرائيلي وحقوق الفلسطينيين.

"يا نجيب حقهم يا نموت زيهم" .. مظاهرات حاشدة في أسيوط تساند القضية الفلسطينية
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