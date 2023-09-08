مسلسل سفاح الجيزة.. أحمد فهمي يكشف كواليس تعاونه مع باسم سمرة

كشف الفنان أحمد فهمي، كواليس تعاونه مع النجم باسم سمرة، خلال تصوير مسلسل سفاح الجيزة، الذي يُعرض يوم الجمعة من كل أسبوع على إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة.

وقال أحمد فهمي:" سعيد بالتعاون مع باسم سمرة وفي الحقيقة هو أطيب وأجدع واحد، وساعات بقوله أنت طيب بيقولي متبوظش سمعتي أنا ماشي بالشوية دول".

وتلبع “فهمي”:” باسم سمرة ممثل كبير ، والحمد لله أنا مثلت قدام ناس كتير أوي وبعرف أقيم اللي قدامي ومدى حبه للشغلانة”.

وكان أحمد فهمي، كشف تفاصيل المسلسل، قائلًا: "جزء من حكاية سفاح الجيزة مقتبسة في بعض جوانبها عن أحداث حقيقة، غير أن الشخصيات والأحداث والتفاصيل في معظمها ذات بعد درامي ولا تعكس الواقع أو شخصياته".

وتابع فهمي حول الدور الذي يلعبه في المسلسل، وقال: "أقدم شخصية جابر وهو المجرم السفاح المتسلسل المحرك للأحداث، ثمة ظروف معينة تعرّض لها جابر في طفولته أثّرت في نشأته النفسية وهو ما كان أحد أسباب وصوله إلى ما هو عليه، وذلك شأن معظم السفاحين والقتلة المتسلسلين ".

وأضاف: "شدّتني الشخصية المركبة للسفاح فضلاً عن كون العمل ضخم وحُضّر له جيداً، وينوّع من حضوري في الكوميديا والتراجيديا".

وإختم أحمد فهمي، قائلًا: "استغرق التحضير للمسلسل أكثر من سنتين، رغم أنه يأتي في 8 حلقات فقط، فالمشروع ضخم، وفكرته جديدة على الشارع العربي، وتطلّب ذلك من فريق العمل دراسة الجوانب النفسية والسلوكية للسفاح، وتقديم مبرّرات درامية مقنعة وبناء الشخصيات بطريقة علمية ودرامية".

تفاصيل مسلسل سفاح الجيزة

مسلسل سفاح الجيزة قصة بوليسية مشوّقة مقتبسة في بعض جوانبها عن أحداث حقيقية، تدور حول مطاردة الأمن الجنائي لرجل من أخطر المجرمين وأكثرهم دهاءً وقسوةً وعنفًا، وذلك خلال مسيرته الإجرامية التي يتخللها مزيج من أعمال النصب والاحتيال والسرقة وانتحال الشخصيات والقتل المتسلسل بدم بارد.

يضم مسلسل “سفاح الجيزة” مجموعة من النجوم، وهم:"أحمد فهمي، باسم سمرة، ركين سعد، ميمي جمال، حنان يوسف، صلاح عبد الله، وآخرين.. تأليف انجي أبو السعود وعماد مطر، وإخراج هادي الباجوري.