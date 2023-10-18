فريق الرعاية الأساسية بالوزارة يتفقد عدد من الوحدات الصحية بقنا

تفقد فريق مركزي من الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عدد من الوحدات الصحية بمركز قوص جنوب محافظة قنا، بهدف تقييم الوضع الصحي وتقديم الرعاية الصحية المناسبة للمرضي المترددين علي الوحدات الصحية.

وعقب المرور إجتمع فريق الوزارة بالدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة في حضور الدكتور أشرف الأحمر وكيل المديرية، والدكتورة إيناس فاروق مديرة إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية وعدد من مديري الإدارات المعنية بالمديرية.

وأوضح الدكتور محمد بدران أن الفريق عرض تقرير المرور الخاص بالوحدات الصحية بمركز قوص ومدي تقديم الرعاية الصحية المقدمة بها.

وأضاف بدران أن الفريق أكد علي ضرورة تواجد الفريق الطبي المناوب بالوحدات الصحية وتوافر أرصدة كافية من الأدوية وأدوية الطوارئ.

و شدد الفريق علي ضرورة تطبيق تنفيذ بروتوكولات مكافحة العدوي بالوحدات وتقديم الخدمات الرئاسية المختلفة.

مع التأكد علي توافر وسائل تنظيم الأسرة والتوعية الصحية اللازمة للمواطنين تجنبا لإنتقال الأمراض.