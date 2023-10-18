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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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خالد أبو بكر يهاجم إسرائيل: بلطجية ولصوص سرقوا الأرض (فيديو)

الإعلامي خالد أبو
الإعلامي خالد أبو بكر

علق الإعلامي خالد أبو بكر،  على الأحداث الجارية في فلسطين، قائلا: " آن الأوان أن نعرف أن القوة وحدها هي التي تحمي، وأن الباطل الذي تحميه القوة للأسف يصل أكثر من الحق الضعيف، ولذا لا بد من إعادة الاصطفاف والقدرات الواقعية، لنعرف موقعنا كعرب، ومن معنا ومن ضدنا، ومخاطبة المجتمع الدولي بأدواته".

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وأضاف خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، مساء اليوم أن القضية الفلسطينية والأوضاع في غزة فوق أي صوت آخر ، حيث لا حديث في كل بيت مصري، إلا عما يحدث في غزة، مشددًا على أن الموقف الشعبي المصري قرار قومي ووطني، وحالة متفردة.

الحد الأدنى من الشعور العربي والدعم للقضية الفلسطينية موجود وبقوة

وشدد خالد أبو بكر، أن ما يحدث من إسرائيل تجاه فلسطين، بمثابة بلطجية ولصوص احتلوا الأرض بمساعدة بلطجية آخرين، موضحا أن الحد الأدنى من الشعور العربي والدعم للقضية الفلسطينية موجود وبقوة.

أكد السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر بمجلس الأمن الدولي، إننا نرفض وندين الإرهاب وأي استهداف للمدنيين، ونرفض سياسية الكيل بمكيالين، وندين هجمات إسرائيل على مستشفى المعمداني.

وتابع مندوب مصر، في جلسة لمجلس الأمن الدولي، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية" بأننا نطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، ونطالب بحماية المدنيين في غزة، وضرورة إيصال المساعدات 


وشدد على عدم التعرض للمنشآت الطبية والمدنية من جانب الاحتلال الإسرائيلي، ورفض مصر التهجير القسري لسكان قطاع غزة، كما يجب بذل كل الجهود لإطلاق سراح الأسرى كافة.

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