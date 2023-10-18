"الناس بتموت وانتي في عالم تاني".. ميريام فارس تتجاهل أحداث غزة والجمهور غاضب

تعرضت الفنانة اللبنانية ميريام فارس إلى هجوم حاد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهرت برفقة شقيقتها رولا في حفل توقيع كتابها الأول الذي يحمل اسم "حكي مش موزون" في معرض الكتاب ببيروت، وكانت في غاية السعادة والفرحة، والأمر الذي جعل المتابعين يهاجموها شر هجوم بعد أن تجاهلت الأحداث المفزعة والمميتة التي تشهدها غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

ميريام فارس تحرص على دعم شقيقتها وتتجاهل أحداث غزة

بعد الليلة العصيبة التي شهدها العالم مساء أمس بسبب قصف الاحتلال الإسرائيلي مستشفي المعمداني والذي راح ضحيتها ألف شخص من الأطفال والنساء وكبار السن والجرحي، وكان العالم في حالة حداد على الضحايا والشهداء، كانت ميريام فارس على الجانب الأخر تدعم شقيقتها رولا فارس بحضورها الى حفل توقيع كتاب الأخيرة والّذي يحمل عنوان "حكي مش موزون"، مما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يفتحون أبواب النيران عليها.

وتحدّثت الفنانة ميريام فارس عن "وحشيّة" المنتقدين على السوشيال ميديا، وذلك في مقابلةٍ مع ET بالعربي، قائلة :" الوحشية التي يتم تداولها على السوشيال ميديا من انتقادات يمكن أن تؤذي الشخص، وأنا فنانة منذ 20 عامًا اتعودت على الانتقادات".

رواد السوشيال ميديا يهاجمون ميريام فارس بسبب غزة

فتح رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمتابعين أبواب النيران على الفنانة اللبنانية ميريام فارس، بعد تجاهلها الأحداث التي تحدث في غزة من هجمات وقصف وموت آلاف من الضحايا الأبرياء على يد الاحتلال الإسرائيلي وجاءت التعليقات كالأتي، " وقتو هيدااااااا الناس عمبتموت عل القليلة ادعموا فلسطين بسطوري ماتت قلوب الناس ماتت فيهم النخوة"، " الناس بتموت بكل دقيقه ف فلسطين.. وانتوا بغير عالم"، " العما يا عيب الشوم، شو هالخبر المهم نشرو هلا"، " يا الله شو هالخبر المهم يا الله رحمتك بس بعالم موازي انتوا اللهم فلسطين اللهم غزه يارب"، "تاركين أحداث فلسطين عشان الخبر المهم ده والله عيب".

الهجوم على ميريام فارس

الهجوم على ميريام فارس

الهجوم على ميريام فارس

مستشفي المعمداني جريمة وحشية من إسرائيل تهز العالم

دون سابق إنذار قصفت طائرات الاحتلال، أمس الثلاثاء، مستشفى المعمداني في غزة، والتي راح ضحيتها أكثر من 500 شهيد من الأطفال والنساء والجرحي، والأمر الذي جعل العالم في حالة انتفاضه وخرجت المظاهرات في كل مكان احتجاجًا على الجريمة الوحشية والبشعة التي قامت بها إسرائيل.

مستشفي المعمداني