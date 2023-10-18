بعثة سلة الأهلي تغادر إلى البحرين لمواجهة الزمالك بكأس السوبر

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، مطار القاهرة منذ قليل في طريقها إلى البحرين، لمواجهة الزمالك على لقب كأس السوبر المصري.



بعثة الأهلي تغادر إلى البحرين:

وتضم بعثة الأهلي كلًا من أوجستي بوش مديرًا فنيًا، وأحمد الجارحي مدربًا عامًا، ورامي الديسطي مدربًا، وطارق الغنام، مدير الفريق، ووليد الخراط، إداريًا، ومحمد راغب طبيبًا، وأحمد حسن علاجًا طبيعيًا، ومحمد عيسى مدلكًا، وعلاء لطفي إحصاء، ومحمد عز الدين تأهيلًا بدنيًّا، ومحمد الشيحي إعدادًا بدنيًا.



وضمت قائمة لاعبين سلة الأهلي كلًا من: سيف سمير، مارك ليونز، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مروان سرحان، عمر طارق، مصطفى المكاوي «كيجو»، يوسف المعداوي، أحمد مهيب، عمر عزب.

