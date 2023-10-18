عاجل
المتحدث باسم "أونروا": الحياة تنفد في غزة لا الغذاء إبراهيم عيسى: رفض السيسي وأبومازن وملك الأردن لقاء بايدن مشهد يجسد الكبرياء والكرامة
الأربعاء 18 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

مندوب مصر بمجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

السفير أسامة عبد
السفير أسامة عبد الخالق

أكد السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر بمجلس الأمن الدولي، إننا نرفض وندين الإرهاب وأي استهداف للمدنيين، ونرفض سياسية الكيل بمكيالين، وندين هجمات إسرائيل على مستشفى المعمداني.

وتابع مندوب مصر، في جلسة لمجلس الأمن الدولي، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية" بأننا نطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، ونطالب بحماية المدنيين في غزة، وضرورة إيصال المساعدات للمدنيين.

txt

محمد صلاح يطالب بتوقف المجازر في قطاع غزة

txt

أمل رمزي تطالب القوي الكبرى بالتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين

وشدد على عدم التعرض للمنشآت الطبية والمدنية من جانب الاحتلال الإسرائيلي، ورفض مصر التهجير القسري لسكان قطاع غزة، كما يجب بذل كل الجهود لإطلاق سراح الأسرى كافة.

مواد متعلقة

الاتحاد العام للجمعيات يستنكر الهجوم اللاإنساني على غزة ويؤيد قرارات السيسي

بسبب أحداث غزة .. هبوط إيرادات الأفلام بالسينمات

مندوبة الإمارات بالأمم المتحدة تُطالب بوقف كامل لإطلاق النار في غزة

اورنج تتيح مكالمات دولية إلى قطاع غزة مجاناً

النائب أيمن محسب يطالب أهالى غزة بالصمود وعدم الاستجابة لدعوات الاحتلال

الأعلى للثقافة يدين العدوان على غزة ويؤكد دعمه الكامل للشعب الفلسطيني وكتّابه ومثقفيه

"بالروح بالدم نفديك يا أقصى" مظاهرات حاشدة بقنا تضامنًا مع غزة

جامعة عين شمس تعلن الحداد وتنكس الأعلام ترحما على شهداء في غزة
الجريدة الورقية