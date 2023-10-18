أمل رمزي تطالب القوي الكبرى بالتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين

أدانت النائبه الوفدية امل رمزي عضو مجلس الشيوخ ، القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، مؤكدة بأنها تعد انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، واطالب إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

المساعدات الإنسانية

وطالبت رمزي في كلمتها اليوم في الجلسه الطارئه جميع دول العالم، وبالأخص الدول الكبرى ذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.

واكدت رمزي إن حصار قطاع غزة ، وقطعَ كافة سبل الإغاثة عنه، ودفعَ ساكنيه عُنوةً إلى ترك منازلِهمْ، والتوجهِ جنوبًا، هوَ أمرٌ محظورٌ بموجبِ القوانينِ الدولية، ويتنافى مع الأعرافِ الإنسانية، ويُعرض حياةَ أكثرِ منْ مليونِ فلسطينى وأُسرِهم إلى الخطرِ.

واكدت أن موقف الرئيس عبدالفتاح السيسى تجاهَ الأحداثِ الجاريةِ بالأراضى الفلسطينيةِ المحتلة، وإعلانَ فخامتِه عدمَ تخلى مصرَ عن الأشقاءِ فى فلسطينَ والمحافظةِ على مقدراتِهمْ، ما هوَ إلا تجسيدٌ لما يدورُ بخلدِ وضميرِ كلِ مواطنٍ مصري؛ وكاشفٌ بما لا يدعُ مجالاً للشكِ عنْ مدى الحكمةِ والرصانةِ التى يتمتعُ بها فخامتُه فى التعاملِ معَ الموقفِ سيَّما فى ظلِ بعضِ الأفعالِ التى تصدرُ منْ بعضِ الأطرافِ بُغيةَ إقحامِ مصرَ أو جرِّها نحوَ تنفيذِ مُخططاتٍ لمِ ولنْ تنزلقَ نحوها الدولةُ المصريةُ.