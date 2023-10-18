إزالة حالتي تعد على أملاك الدولة بقطاع الجوازات بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، برئاسة خالد بهيج نائب رئيس مجلس المدينة، من تنفيذ حالتى إزالة فورية على أرض أملاك دولة بمساحة 60 متر مبنى بالطوب الأبيض والأسمنت وكشك.

وأكد رئيس مجلس مدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على أراضي أملاك الدولة ومنع انتشار العشوائيات .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على أراضي أملاك الدولة وإزالتها على الفور بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.