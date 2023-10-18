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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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قلنا لبايدن مش عايزين نشوف وشك.. خالد أبوبكر: مصر ألغت اجتماع القمة الرباعية

لإعلامي والمحامي
لإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر

أشاد الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، بالموقف المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الداعم للقضية الفلسطينية والمضاد لممارسات الاحتلال الإسرائيلي. 

وكشف خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، أن الدولة المصرية هي التي كانت وراء إلغاء القمة العربية الأمريكية في عمان، بالتوافق مع المملكة الأردنية، بعد قصف مستشفى المعمداني معقبًا:"بقولكم معلومة.. مصر اللي كانت وراء إلغاء القمة العربية المصغرة مع أمريكا.. قولنا لأكبر رئيس دولة في العالم مش عاوز أشوفك.. متجيش ومش عاوزين نشوفك.. نجلس إزاي وهناك قصف طال 800 شهيد". 

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وذكر أبو بكر ، ان مصر قررت إلغاء هذه القمة بالتوافق مع الأردن، مضيفًا:" هذا موقف صعب وحساباته معقده وليست سهلة وقد يكون لها تبعات، ولكن لا يهم.. لقد فوجئت بردود الفعل المصرية، فهي شيء مشرف".

 

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