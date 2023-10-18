الاتحاد العام للجمعيات يستنكر الهجوم اللاإنساني على غزة ويؤيد قرارات السيسي

استنكرت الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الهجوم البربري واللاإنساني من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى المعمداني بغزة والتي تعد جريمة من جرائم الحرب.

كما ناشدت الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية المنظمات الدولية بجميع دول العالم، بإتخاذ موقف سريع لوقف الاعتداءات الآثمة على المدنيين العزل من السلاح من أبناء غزه الحبيبة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للمصابين والأطفال والشيوخ ، بعد أن أكدت منظمة الصحة العالمية أن الوضع داخل غزه أصبح كارثياً .

كما تؤيد الجمعيات قرارات وسياسات ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمنع التهجير القسري لأبناء غزه إلى سيناء حفاظاً على القضية الفلسطينية، واحتراماً لسيادة المصرية على أراضيها، كما دعم دعوة الرئيس السيسي لمؤتمر قمة السلام 2023 بالقاهرة لوضع حلول جذرية للقضية الفلسطينية