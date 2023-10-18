وقفة احتجاجية لقيادات ومعلمين الزرقا بدمياط للتنديد بجرائم الإحتلال الإسرائيلي

نظم المئات من المعلمين بإدارة الزرقا التعليمية بمحافظة دمياط، بحضور احمدطعيمةمدير الادارة ومجاهدالجزار وكيل الادارة وقفه احتجاجية وذلك للتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني بقطاع غزة

ورفع المعلمين إعلام فلسطين ومصر وارتدوا الكوفيات الفلسطينية للتعبير عن تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني بقطاع غزة ضد الجرائم الإسرائيلية

وردد المعلمين هتافات مدوية تندد بجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني معبرين عن تضامنهم الكامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها قضية مصر والعرب

وتعالت اصواتهم بالاغاني الوطنيه التي تعبر عن تقديم ارواحهم فداء للشعب الفلسطيني واعترافا فى حق الشعب الفلسطيني فى العيش بسلام على أرضه وإقامة دولتة المستقلة على ارضه المحتلة