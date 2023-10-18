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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط 15350 ألف نسخة كتاب تعليمى بدون تصريح بالمخالفة للقانون داخل مطبعة بالجيزة

بوابة الوفد الإلكترونية

 

و أكدت معلومات وتحريات قطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة - كائنة بمحافظة الجيزة) بطباعة وتصوير وتغليف العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعى وكذا كتب تعليمية خاصة بعدد من المعاهد ، بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

إستهداف المطبعة 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المُشار إليها وضبط (المدير المسئول- مقيم بمحافظة الجيزة، وعثر بداخلها على (15350 كتاب تعليمى لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعى وكذا كتب تعليمية خاصة بعدد من المعاهد، بدون تفويض أو أمر توريد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون).

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ضبط 12 ديلر خلال حملة موسعة بجنوب سيناء

  • وبمواجهة المتهم المضبوط بما أسفر عنه التفتيش أقر بأنه المدير المسئول وكذا إرتكابه المخالفات المُشار إليها بالمشاركة مع صاحب المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى.
  • تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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ضبط أقراص مُخدرة بأكثر من مليون جنيه ونصف في حملة أمنية بمطروح

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

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