ضبط أقراص مُخدرة بأكثر من مليون جنيه ونصف في حملة أمنية بمطروح

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح، تخصص فى الاتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائه.

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون وثمانمائة ألف جنيه تقريبًا.

جاء ذلك بعدما ألقي القبض على المتهم، وبحوزته 18 ألف قرص لمخدر لعقار "التامول" – مبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار.

عقوبات رادعة للاتجار بالمخدرات:

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.



حُكم رادع بحق المتهم بالتعدي على طالب في السلام



عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، عاملًا بتهمة خطف طالب وهتك عرضه في السلام، بالسجن المشدد 15 سنة.

التحقيقات مع المتهم كشفت أنه خطف المجنى عليه الذي لم يتجاوز السادسة عشر من عمره بالإكراه بأن أشهر في وجهه سلاحا أبيض ما بث الرعب في نفسه وشل حركته وتمكن من اقتياده إلى مكان بعيد عن أعين الناس بأحد العقارات غير المأهولة بالسكان وهتك عرضه بالقوة والتهديد.

في سياق آخر، أمر قاضي المعاضات بالجيزة، باستمرار حبس سائق طعن زميله 3 طعنات وسط الشارع في إمبابة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة العامة قد كلفت رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.