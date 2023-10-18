توزيع 150 شنطة وجاكت على التلاميذ الايتام بمدارس ابوتشت

شهد الدكتور عفت وزيري مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمال محافظة قنا، اليوم الاربعاء 18 أكتوبر الجاري، توزيع الهدايا المقدمة من بيت الذكاة والصدقات، تحت اشراف فضيلة الامام الأكبر الاستاذ الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لعدد من التلاميذ والطلاب الايتام الغير قادرين لعدد من مدارس أبوتشت.

يأتي ذلك في إطار مبادرة ( الي المدرسة ) التي اطلقها بيت الذكاة والصدقات وتستهدف توزيع 200 الف شنطة مدرسية وكوتشي جاكيت، وذلك عن طريق قوائم التلاميذ والطلاب الايتام الغير قادرين في المدارس الابتدائية والإعدادية في المحافظات لإدخال السرور علي قلوبهم في العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

وقال المدير العام، إن بيت الذكاة والصدقات قدم 150 هدية لعدد 150 طالبا وطالبة بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية بمدارس تعليم ابوتشت، عبارة عن شنط مدرسية وكوتشيات وجواكت ضمن برنامج (رحمة لكفالة الايتام ) لمساعدة الايتام الغيرقادرين.

وقدم مدير عام الإدارة تحية الشكر والتقدير الي، فضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر علي مبادرته في إدخال السرور علي التلاميذ والطلاب الايتام الغيرقادرين والي عديل ابادير رئيس قسم المشاركة المجتمعية بالإدارة علي جهوده المبذولة في استلام وتوزيع الهدايا علي المدارس.