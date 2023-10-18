خط أحمر

الأربعاء 18/أكتوبر/2023 - 09:05 م 10/18/2023 9:05:09 PM

أعلن معرض فرانكفورت الدولى للكتاب تأجيل تكريم الأديبة الفلسطينية عدنية شبلى إلى وقت آخر يكون مناسبًا، ولم يحدد المعرض ما هو الوقت المناسب فى نظر القائمين عليه؟

وقد عشنا نعرف أن معرض فرانكفورت مناسبة ثقافية مهمة تنعقد فى هذا الموعد من كل سنة، وكان إلى دورة السنة الماضية منصة للكتاب لا تكاد تنافسها منصة أخرى، ولكن جاءت دورة هذه السنة التى بدأت أعمالها أمس، لتخدش صورته فى نظر الناس حول العالم، وأخشى أن أقول إن ما جرى يهدم صورته ولا يخدشها وفقط.

وكانت إدارته قد قررت تكريم شبلى فى هذه الدورة، وكانت قد أعلنت عن ذلك على متابعى أخبار المعرض، فلما اشتعلت الحرب الجارية فى غزة ألغت التكريم وقالت أنه مؤجل إلى موعد آخر يكون مناسبًا.

ولم تشأ الإدارة أن تتوقف عند هذا الحد، ولكن يورجن بوز، مدير المعرض، قال كلامًا يؤيد فيه اسرائيل على طول الخط وعرضه، ولا يرى شيئًا فى عقابها الجماعى الذى تفرضه على ما يقرب من مليونين ونصف المليون من الفلسطينيين ممن يسكنون قطاع غزة.

ولو شاء مدير المعرض لكان قد توازن فى كلامه، ولكان قد فعل مثلما فعل الرئيس محمود عباس الذى قال إنه يرفض قتل المدنيين على الجانبين ويدين ذلك بأشد عبارات الإدانة.. ولكن مدير المعرض راح يتطلع إلى القضية بعين واحدة، ولم يستوقفه فيها إلا الإسرائيليون الذين لقوا مصرعهم، أما الفلسطينيون الذين واجهوا المصير نفسه فلم يشأ أن يتوقف عندهم ولا أن يراهم.

وكان من نتيجة ذلك أن الناشر الأستاذ محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، أعلن انسحاب الإتحاد من المعرض، وقال فى بيان واضح أن انحياز إدارة المعرض إلى الإسرائيليين انحياز سافر، وأن الاتحاد لا يمكن أن يقر ذلك ولا أن يقبله.

وبادرت دار سعاد الصباح الكويتية إلى اتخاذ القرار نفسه، وللمبررات نفسها، وفى الغالب فإن دورًا أخرى للنشر اتخذت القرار ذاته، وسوف تكون هذه الانسحابات مما يكشف إدارة المعرض أمام الرأى العام فى العالم ويعريها.

كان الأمل أن يكون معرضًا بأهمية معرض فرانكفورت على درجة من الموضوعية تمنعه من هذا الإنحياز إلى طرف ضد طرف، لا لشيء إلا لأنه معرض للكتاب لا لشيء آخر، ولأن جمهور معارض الكتاب عمومًا يميل مع الضمير الحر حيث يميل .. فهو جمهور يتعامل مع الكلمة الحرة ويتعاطاها.. ولكن أمل الأحرار خاب فى معرض فرانكفورت للكتاب.