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الأربعاء 18/أكتوبر/2023 - 08:57 م 10/18/2023 8:57:18 PM

الحشد العسكرى الهائل الذى توجهه الولايات المتحدة، وتابعتها بريطانيا صوب الشرق الأوسط دليل كبير على أن المنطقة على مشارف حدث جلل.

أصل الخواجة ابن ماريكا

لما بيدخل حواريكا

يا اما ياخدك فى بطاطه

يا اما يا بنى حيئذيكا

صور الضحايا ورائحة الموت التى تملأ غزة تمزق قلب كل من له قلب يخفق بين ضلوعه.. ولهذا صارت مساندة الفلسطينيين فرض عين على 468 مليون عربى، و2 مليار مسلم.

وبالمناسبة عدد اليهود فى العالم كله لم يصل إلى 16 مليون يهودى، منهم 7 ملايين و100 ألف يهودى فقط فى إسرائيل!

كيف يشارك كل مصرى فى مساندة الفلسطينيين؟ البعض سيقول بالتبرع بالدم وهذا صحيح، والبعض سيقول بالتبرع بالمال وتقديم المساعدات اللوجستية، وهذا أيضا صحيح، والبعض سيقول نساندهم بالدعاء وهذا صحيح أيضا. ولكن من أراد من المصريين أن ينتصر للفسلطينيين انتصارًا جامعًا مانعًا ونهائيًا فعليه أن يخلص فى عمله، وألا يفسد فى الأرض، وألا يأخد ما لا يستحقه، ألا يجور على حق مصرى آخر، ألا يكذب، وألا يسرق وألا يغش وألا يستغل الظروف لتحقيق أرباح خيالية.. إذا فعلنا ذلك ستصبح مصر، كما يتمناها كل وطنى، قوية فتية قادرة على رد كل المظالم إلى أصحابها. باختصار: مساندة الفلسطينيين تبدأ من بناء مصر القوية القاهرة.

المشهد العام لمباراة مصر والجزائر كان ينقصه أمر واحد فقط، هو أن نقول من خلاله للفلسطينيين، إننا لا ننساكم، ولو برفع علم واحد لفلسطين. علم واحد يا عرب.

المنظمات الصهيونية فى العالم بلغت سطوتها لدرجة منع مشاهير عرب من انتقاد إسرائيل، وإعلان مساندة الفلسطينيين، ولا أستبعد أن تأثير تلك المنظمات وصل حتى محمد صلاح لاعب ليفربول.

فى كل السيناريوهات المتوقع حدوثها فى الشرق الأوسط، تقع مصر دائما فى صدارتها، فلا سلام فى الشرق الأوسط بدون مصر ولا أمن فى الشرق الأوسط بدون مصر، ولا عرب ولا عروبة بدون مصر.. باختصار بدون مصر لن يرفع الشرق رأسه.

كلمة أخيرة: اللاعبون بالنار فى الشرق الأوسط أول من سيحترقون إذا اشتعلت نيران الشرق الأوسط.