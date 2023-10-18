"بالروح بالدم نفديك يا أقصى" مظاهرات حاشدة بقنا تضامنًا مع غزة

احتشد الآلاف بميدان الساعة بوسط مدينة قنا، مساء اليوم للتنديد بالمجازر الوحشية للكيان الصهيوني علي قطاع " غزة " وتضامنًا مع الأشقاء بدولة فلسطين ودعمًا لتحركات، وقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإيصال المساعدات وتوفير ممرات آمنه للمدنيين بقطاع غزة.

وردد الآلاف من المحتشدين بواحد من أهم ميادين محافظة قنا هتافات التضامن مع الأشقاء في غزة وفلسطين وأخرى منددة بممارسات الكيان الصهيوني الوحشية والغاشمة بحق الأبرياء من المدنيين أطفالًا ونساءً وشيوخًا ومنها " بالروح بالدم نفديك يا أقصي ولا إله إلا الله الشهيد حبيب الله وتسقط تسقط إسرائيل وغزة غزة رمز العزة "

ونظم آلاف من المتضامنين مع أهالي فلسطين بكافة الأطياف بالمجتمع القنائي والقيادات الشعبية وأحزاب سياسية مسيرات حاشدة جابت شوارع مدينة قنا الرئيسية حاملين الأعلام الفلسطينية والمصرية مؤكدًا على دعم القيادة السياسية فيما تتخذه من قرارات لصالح الأشقاء مطالبين بالوقف الفوري لإطلاق النار ومحاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي على المجازر في الأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين كافة واختراقها لقانون الحرب الدولى.