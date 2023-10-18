صور| وقفه احتجاجية بميدان الساعة بقنا للتنديد بجرائم الإحتلال الإسرائيلي

نظم المئات من المواطنين فى محافظة قنا، اليوم الأربعاء، وقفه احتجاجية بميدان الساعة بوسط مدينة قنا، وذلك لتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

ورفع المحتجون إعلام فلسطين وارتدوا الكوفية الفلسطينية؛ للتعبير عن تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق بقطاع غزة ضد المجازر الإسرائيلية الأخيرة بحقهم.

وردد المحتجون هتافات مدوية بميدان الساعة احد أشهر وأكبر الميادين العامة بمحافظة قنا، مرددين هتافات تندد بجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، معبرين عن تضامنهم الكامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها قضية مصر والعرب الأولى، واعترافا فى حق الشعب الفلسطيني فى العيش بسلام على أرضه وإقامة دولتة المستقلة على ارضه المحتلة.

وكانت عددًا من الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى قد دعت لعمل وقفة احتجاجية لتنديد بالحرب التى شنتها إسرائيل على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

وفى السياق ذاته دشنت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة جنوب الوادى بقنا، حملة تبرع بالدم، وذلك في إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وواصلت حملة التبرع بالدم لدعم الأشقاء في فلسطين بجامعة جنوب الوادي والتي أطلقتها أسرة طلاب من أجل مصر.

و تفقد الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة بحضور الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد بن الوليد عميد كلية العلوم والدكتور عبد الحق سيد عميد كلية التربية الرياضية، والدكتورة بدرية حسن وكيل كلية التربية النوعية لخدمة المجتمع، والدكتور فرج خضاري وكيل كلية الهندسة لخدمة المجتمع حملة التبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين امام المسرح المكشوف.

وتشهد الحملة إقبالا كبير من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجامعة كما تفقد رئيس الجامعة حملة التبرع بالدم بكلية العلاج الطبيعى بحضور الدكتور محمود الشاذلى عميد الكلية واعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الادارى بالكليه.