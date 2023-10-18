نائب رئيس جامعة الزقازيق يدعو الطلاب للالتفاف حول الوطن والحفاظ عليه

دعا الدكتور ايهاب الببلاوي، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشؤون الدراسات العليا والبحوث، طلاب الجامعة إلى الالتفاف حول الوطن والحفاظ عليه، لافتاً إلى ضرورة النظر إلى أن الأحداث الجارية التي فرضت علينا حتى نكون على درجة عالية من الوعي واليقظة.

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية التى عقدها مجمع إعلام الزقازيق التابع للهيئة العامة للاستعلامات اليوم الأربعاء، بكلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق.

المشاركة في الانتخابات فرض

وقال الببلاوي، إن المشاركة في الانتخابات فرض على كل من له الحق في التصويت، مضيفا أن الإقبال على التصويت في الانتخابات يعنى إرسال رسالة إلى كل المتربصين بالأمن القومي المصري.

وأوضح نائب رئيس جامعة الزقازيق، أن أمل الأمة فى شبابها لأنهم هم من يصنعون المستقبل، داعيا جموع الشعب المصري إلى النزول إلى الصندوق واختيار من يمثل وطنه وبلده.

وأكد الإعلامي دسوقي عبدالله، مدير عام الإدارة العامة لإعلام شرق الدلتا، أن قطاع الإعلام الداخلى بقيادة الدكتور أحمد يحيى، ينتهج سياسات إعلامية محايدة وموضوعية فى التناول الإعلامي لقضية الانتخابات.