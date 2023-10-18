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مجلس الأمن يُعارض قرارًا يُدين الحرب بين إسرائيل وحماس
الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

أبوشقة: أفعال إسرائيل تستوجب المحاكمة أمام الجنائية الدولية بتهمة جرائم الإبادة الجماعية

المستشار بهاء ابوشقه
المستشار بهاء ابوشقه

اكد المستشار بهاء ابوشقه وكيل اول مجلس الشيوخ ، ان الجرائم التي تقوم بها القوات الاسرائيليه الغاشمه تتنافي تماما مع ميثاق الاممم المتحده والاتفاقيات الدوليه وعلي اتفاقيه جنيف 4  التي اثمت الاعتداء علي المدنين بكافة انواع الاعتداءات سواء كانت اعتداء وجرائم حرب اوجرائم ابادة جماعيه ويستوجب ذلك المحاكمه امام الجنائيه الدوليه بتهمه جرائم الابادة الجماعيه .

 الجلسه الطارئة 

وشدد ابوشقه في كلمته في الجلسه الطارئة التي دعي اليها مجلس الشيوخ مساء اليوم ، انه علي المجتمع الدولي وعلي مجلس الامن ان تقوم بواجبها والا فلا لزوم لها وان محاولة اغتصاب الارضي بالقوة هي جريمة مكتملة الاركان.

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أمريكا تُؤكد: إسرائيل وافقت على إدخال المساعدات من مصر إلى غزة

واعلن ابوشقة تاييدة للرئيس السيسي في كل مايتخذة من قول او فعل او اجراءات للمحافظه علي الاراضي المصريه والحقوق الفلسطينيه

موكدا بان دعوة مجلس الشيوخ هذه العدوة الوطنيه للمجلس كانت جامعه مانعه التي تضمنها  وعبرت عن شجب وتاثيم لتلك الاعمال العدوانيه الغاشمه,

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أبو الغيط يلتقي وفد الشبكة العربية لمؤسسات حقوق الإنسان لبحث أوضاع غزة

وتابع ابوشقه بان مصر وشعبها وقيادتها وجيشها لاتبغي الا السلام مع المحاذير التي استوضحها الرئيس السيسي في ان عمليات التهجير القسري مرفوضه وان حدود مصر خط احمر لاتهاون فيه ضرورة ان نكون امام حل عادل للقضيه الفلسطينيه ، وان الاحتلال مهما طال امده لايرتيب حقوق سيادة ابداً .

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