أبو الغيط يلتقي وفد الشبكة العربية لمؤسسات حقوق الإنسان لبحث أوضاع غزة

التقى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الأربعاء بوفد يمثل الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تمحور اللقاء حول تطورات الأوضاع المخيفة والخطيرة في قطاع غزة.

وصرح المستشار جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن أبو الغيط أكد خلال اللقاء على ضرورة التحرك على مختلف الجبهات إقليمياً ودولياً للتأكيد على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والتصدي لأي فكر يسعى لنقل أبناء الشعب الفلسطيني من مكان إلى مكان آخر، مشدداً على أهمية فتح طرق ومعابر آمنة لوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأوضح المتحدث أن أبو الغيط أدان جميع أعمال العنف والقتل التي تستهدف المدنيين، والعمل على ترسيخ التمسك بالحق في الحياة وبكل مفاهيم حقوق الإنسان المتراكمة منذ ما يزيد عن قرن من الزمن، على أن يكون تطبيق المعايير الخاصة بحقوق الإنسان بمفهوم لا يفرق بين مواطن دولي من درجة أولى ومواطن آخر من درجة ثانية.

كما أثنى الأمين العام على مقترح الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشأن ضرورة دعم التحرك الفلسطيني في المحكمة الجنائية الدولية، والتأكيد من خلال الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان على ضرورة وقف المشروع الاستيطاني الإسرائيلي خاصة وأن نقل سكان المجتمعات ليس وضعا عاديا بل هو زرع لجذور صدام جديد يستمر لمائة عام أخرى ويتولد عنه أيضا صراع ديني ديني