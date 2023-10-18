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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

غرفة صناعة السينما تدعم قرارت السيسي تجاه القضية الفلسطينية

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت غرفة صناعة السينما عن تأيدها الكامل لقرارات الرئيس عبد الفتاح المصري، وللاحتشاد فى دعم القضية الفلسطينية والحفاظ على أرض الوطن.
 

ونشرت الغرفة بيانا صحفيا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك جاء فيه: تؤيد غرفة صناعة السينما موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي للوقوف أمام العدوان الاسرائيلى الغاشم وندعمه ونفوضه ونصطف خلفه فى دعم القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين .

 

 

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي حالة الحداد لمدة 3 أيام في جميع أنحاء الجمهورية، على أرواح شهداء مستشفى المعمداني وعلى جميع شهداء الشعب الفلسطيني الشقيق. 

 

الجريدة الورقية