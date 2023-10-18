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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي يعلن تضامنه مع قضية فلسطين

فلسطين
فلسطين

أعلن النادي الأهلي المصري، مساء اليوم الأربعاء، عن تضامنه مع القضية الفلسطينية وشعب فلسطين، بعد العدوان العنيف التي شنته قوات الإحتلال الإسرائيلي على قطاع غزه.

 

بيان الأهلي تضامناً مع فلسطين

وقال الأهلي في بيان له :" يعلن النادي الأهلي الحداد على أرواح إخوتنا الشهداء في فلسطين، ويجدد رفضه القاطع للموقف غير العادل بالمرة والصمت الدولي المخيب للآمال تجاه ما يحدث للأشقاء، ويبدي النادي أسفه وحزنه لما يتعرض له الأبرياء والأطفال والشيوخ والنساء .

 

وأضاف الأهلي: “  ويطالب كل المجتمعات الإنسانية ألا تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذا العدوان الظالم والغاشم، خاصًة أن المشاهد على أرض الواقع كشفت أهداف المستعمر ومخططات داعميه”.

 

أوختتم الأهلي بيانه : “ويؤكد النادي الأهلي مجددًا على التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني حتى يستعيد حقوقه المشروعة وأراضيه. عاشت فلسطين حرة”.

 

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