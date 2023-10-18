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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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بايدن يربط بين قتلى إسرائيل ووفاة النبي موسى.. كارثة تبقى لأجيال (فيديو)

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

 أعلن الرئيس الأمريكي بايدن أن الولايات المتحدة ستقدم 100 مليون دولار كمساعدات لقطاع غزة والضفة الغربية. 

ولفت بايدن إلى أن إسرائيل وافقت على تقديم المساعدة للسكان المدنيين في قطاع غزة. 

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وأكد بايدن أن الولايات المتحدة ستزود إسرائيل بأسلحة حديثة للدفاع عن النفس، مضيفًا أنه في غياب إسرائيل، سيستمرون في الوقوف على موقفهم والعمل على إنشاء إسرائيل. 

وقال الرئيس الأمريكي إن الهجوم على إسرائيل أقوى من أحداث سبتمبر، منوهًا إلى أنه سيدعو الكونغرس إلى زيادة الإمدادات والدعم للقبة الحديدية ودولة إسرائيل ككل.

وأضاف بايدن أن المساعدات يجب أن تكون مضمونة للسكان المدنيين، وليس لحماس، مشددًا على أنه طلب من الحكومة الإسرائيلية فتح نقطة تفتيش.

ولفت إلى أن القتلى في إسرائيل أمر صعب ويحزن الكثير من الإسرائيليين لأن في عقيدتهم الوفاة كارثة وهذا مكتوب في التوراة فعندما توفى موسى عم الحزن على اليهود الذين توارثوه أجيالًا بعد أجيال.

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