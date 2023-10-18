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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

بايدن من تل أبيب: لو لم توجد إسرائيل لأوجدناها

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

 قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في مؤتمر صحفي في تل أبيب إن إسرائيل لو لم تكن في الوجود لعملنا على إقامتها وسنستمر في دعمها.

  ذكرت قناة “سكاي نيوز” في خبر عاجل لها، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال إنه قام بطرح أسئلة صعبة على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وذلك أثناء تواجده في تل أبيب.

  وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد أن حركة حماس ارتكبت فظائع في إسرائيل، مؤكدًا: سنوفر لإسرائيل كل ما تحتاجه للرد على هجمات حماس. 

  الولايات المتحدة:

  وأضاف الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة ستتأكد من أن إسرائيل لديها ما تحتاجه للدفاع عن نفسها، لافتًا إلى أن شجاعة وإقدام الشعب الإسرائيلي "مذهلة حقًا"، مشيرًا إلى أن الأميركيين يشعرون بمصابكم.

  رئيس الوزراء الإسرائيلي:

 استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بايدن في مطار بن غوريون قرب تل أبيب وتعانق الزعيمان بحرارة في إشارة إلى العلاقات الوطيدة بينهما.

 

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