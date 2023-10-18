انضمام منى مينا لوقفة الصحفيين تنديدًا بمجازر اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني

انضمت قبل قليل، الدكتورة منى مينا أمين عام نقابة الأطباء الأسبق، لوقفة الصحفيين تنديدًا بمجازر اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

طالب عدد من الصحفيين المشاركون في وقفة سلالم الصحفيين للتنديد بالمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، بغلق السفارة الإسرائيلية في مصر وطرد السفير.

ونظم عدد من الصحفيين وقفة على سلالم النقابة، تضامنًا مع غزة؛ مرددين هتافات :" نطالب بإغلاق السفارة وطرد السفير.. الشعب يريد إسقاط فلسطين.. بالروح والدم نفديكي يا فلسطين.. فلسطين عربية رغم أنف الصهيونية"



وكانت نقابة الصحفيين نظمت لقاءً مفتوحًا مع السفير الفلسطينى بالقاهرة دياب اللوح.

وتحدث فيه السفير حول ما يجرى الآن فى قطاع غزة والعدوان الصهيوني على الأشقاء الفلسطينيين هناك.

وأكد الشفير أن إسرائيل دمرت اكثر من ٥ الاف مبنى سكنى واكثر من ١٣ الف وحدة سكنية وتم تهجير اكثر من مليون مواطن من منازلهم كما دمرت ١٥ مستشفى تم تدميرة بخلاف مستشفيات اخرى طالبوا بإخلائها

واشار السفير الفلسطينى ان الجيش الاسرائيلى طالب المواطنين باخلاء حى الزيتون مما دفع الاهالى للاختباء والاحتماء بمستشفى الزيتون ولكنهم تفاجؤا ليلا بقصف المستشفى بصاروخ اسرائيلى حديث كما تم ملاحقة سيارات الاسعاف ومراكز الدفاع المدنى والعامليين بالمنظمات الدولية كما تم قصف المخازن اللوجيستية الى جانب قصف النادى الاهلى بحى الشيخ رضوان