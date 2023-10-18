وقفة احتجاجية للتطبيقيين للتنديد بقتل الفلسطنيين

نظم أعضاء النقابة العامة للتطبيقيين وقفة إحتجاجية اليوم الأربعاء ١٨ أكتوبر للتنديد بجرائم اسرائيل ضد الفلسطينيين مرددين عبارات "لا للتهجير ولا للتوطين ولا تكرار لنكبة ١٩٤٨ "

وقال نقيب التطبيقيين المهندس رمضان هلال "نعم للحفاظ على أرض مصر من المخاطر والحرب على إسرائيل" نعم لحماية سيناء من تحويلها لمسرح حرب وعمليات عسكرية

نعم لحماية الفلسطينين ببقائهم على أرضهم فلا أرض بلا شعب نعم لحماية القضية الفلسطينية من الإندثار إلى الأبد حال تهجيرهم إلى مصر والأردن .. نعم جميعا خلف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نؤيده ونفوضه فى هذه المطالب .

النقابة العامة للتطبيقيين تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداء الوحشى والمجزرة التى ارتكبها الإحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين العزل والأطفال والجرحى بقصفه المستشفى الأهلي المعمدانى بغزة والذى نتج عنه هذا العدد الغير مسبوق من الضحايا الأبرياء من ابناء الشعب الفلسطينى وهذا القصف الذى يخالف جميع القوانين والاعراف الدولية والذى يعبر عن الخسة التى طالما كانت ثمة لهذا الاحتلال .

ونحن بدورنا نعلن دعمنا لإخوتنا فى فلسطين .

وكذلك ندعم القيادة السياسية فيما تتخذه من قرارات وإجراءات لدعم فلسطين الشقيقة والقضية الفلسطينية والحفاظ على أرض الوطن .