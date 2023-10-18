عاجل
مبادرة "ايد واحدة معاك يا سيسي" بالكويت تعلن دعمها وتأييد خطاب الرئيس حول القضية الفلسطينية إسرائيل تتراجع عن قرار منع إدخال معونات إنسانية من مصر إلى غزة الوفد يلبي نداء الرئيس السيسي بالتضامن مع القضية الفلسطينية .. فيديو أمريكا: إسرائيل وافقت على إدخال المساعدات لغزة
الأربعاء 18 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وقفة احتجاجية للتطبيقيين للتنديد بقتل الفلسطنيين

جانب من الوقفة
جانب من الوقفة

نظم أعضاء النقابة العامة للتطبيقيين وقفة إحتجاجية اليوم الأربعاء ١٨ أكتوبر  للتنديد بجرائم اسرائيل ضد الفلسطينيين مرددين عبارات "لا للتهجير ولا للتوطين ولا تكرار لنكبة ١٩٤٨ "

وقال نقيب التطبيقيين المهندس رمضان هلال "نعم للحفاظ على أرض مصر من المخاطر والحرب على إسرائيل" نعم لحماية سيناء من تحويلها لمسرح حرب وعمليات عسكرية 

نعم لحماية الفلسطينين ببقائهم على أرضهم فلا أرض بلا شعب نعم لحماية القضية الفلسطينية من الإندثار إلى الأبد حال تهجيرهم إلى مصر والأردن .. نعم جميعا خلف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نؤيده ونفوضه فى هذه المطالب .

النقابة العامة للتطبيقيين تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداء الوحشى والمجزرة التى ارتكبها الإحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين العزل والأطفال والجرحى بقصفه المستشفى الأهلي المعمدانى بغزة والذى نتج عنه هذا العدد الغير مسبوق من الضحايا الأبرياء من ابناء الشعب الفلسطينى وهذا القصف الذى يخالف جميع القوانين والاعراف الدولية والذى يعبر عن الخسة التى طالما كانت ثمة لهذا الاحتلال .

ونحن بدورنا نعلن دعمنا لإخوتنا فى فلسطين .

وكذلك ندعم القيادة السياسية فيما تتخذه من قرارات وإجراءات لدعم فلسطين الشقيقة والقضية الفلسطينية والحفاظ على أرض الوطن .

مواد متعلقة

السفير الفلسطيني بالصحفيين: إسرائيل تعتقل 100 مواطن يوميًا

وقفة للمحامين للتنديد بمجازر إسرائيل ضد الفلسطينيين

نقيب الاجتماعيين يشيد ببرامج الحماية الاجتماعية للدولة

كواليس الساعات الأخيرة لانتخابات الأطباء

ألغاز بالملايين فى نقابة المحامين

بلاغ للنائب العام بتهمة الاستيلاء على أموال المهندسين

سلطنة عُمان تستعد لاستقبال الأفواج السياحية الشتوية بمحافظة ظفار

بهاء توفيق نقيبا لأطباء الغربية
الجريدة الورقية