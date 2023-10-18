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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

استجابة للقيادة السياسية.. مظاهرات شعبية حاشدة في الجيزة لدعم فلسطين

جانب من الوقفة
جانب من الوقفة

 شهدت محافظة الجيزة، مظاهرة شعبية حاشدة، انطلقت من أمام مقر جامعة القاهرة، للتنديد بممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلى وقصف مستشفى المعمدانى في قطاع غزة.

 

 وشارك طلاب جامعة القاهرة، في الوقفة التضامنية، بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، ورفع المشاركون فى الوقفة لافتات ترفض ممارسات إسرائيل ضد المدنيين والأطفال فى غزة.

 

 وأدى منذ قليل عدد كبير من الطلاب وأعضاء هيئة التدريب بالجامعة، صلاة الغائب على شهداء قطاع غزة المدنيين والأطفال جراء القصف الإسرائيلى على مستشفى الأهلى المعمدانى التى راح ضحيتها ما يقرب من 1000 شخص.

 

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