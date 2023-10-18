زينة حزناً علي شهداء قصف مستشفي المعمداني بغزة: يارب يرضيك كده يارب

أعربت الفنانة زينة عن حزنها الشديد بسبب تصعيد القصف الإسرائيلي على غزة، والذي تطاول إلي قصف مستشفى المعمداني في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين.

زينة

زينة عن قصف مستشفى المعمداني: يا ظلمة أطفال كل مشكلتهم انهم اتولدوا في عالم ظالم بلا انسانيه

نشرت زينة فيديو عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، كتبت قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا كفرة يا ظلمة اطفال ولا عملوا اي حاجه لاي مخلوق ، كل مشكلتهم انهم انولدوا في عالم ظالم بلا انسانيه …هايشتكوا للي خلقهم هو الوحيد القادر علي فجركم يارب اسمع منهم ومنا نجي الباقي وانتقم من المجرم القاتل…فوضنا ليك الامر يا صاحب الامر يارب يرضيك كده يارب".

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وأدان عدد كبير من النجوم والفنانين الهجوم الذي نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء على مستشفى المعمداني، مستنكرين استهداف الأبرياء والمدنيين العزل.

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ومن الفنانين الذي نشروا صورة رئيس الوزراء الإسرائيلي، مطالبين باعتباره مجرم حرب، كل من أنغام، رنا رئيس، أحمد حاتم، منة فضالي، ساندي، إيمان العاصي وآخرون، وهو ما نستعرضه في هذا الألبوم.

من ناحية أخري، يذكر أن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أعلن اليوم قرار اتحاد النقابات الفنية بتوقف العمل في جميع الأستوديوهات الفنية لمدة 5 دقائق غدا، تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

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جاء إعلان القرار خلال الوقفة التضامنية التي قامت بها مجموعة كبيرة من النجوم بنادي نقابة المهن التمثيلية في شارع البحر الأعظم بالجيزة، وذلك بعد قصف أحد المستشفيات في غزة بواسطة القوات الإسرائيلية، واستشهاد 500 ضحية.

نجوم الفن

حضر الوقفة عدد كبير من الفنانين وفي مقدمتهم نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي وعمرو عبد الجليل وأحمد بدير وايهاب فهمى ومنير مكرم ولبلبة وخالد الصاوي وجومانا مراد وسلوى محمد علي وغيرهم من النجوم.