محافظ جنوب سيناء يشهد عرضًا لمشروع إنشاء حملة مجلس مدينة شرم الشيخ

شهد اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، عرضا لمشروع الحملة الميكانيكية لمدينة شرم الشيخ وفقا لاختيار الموقع الجديد بغرض نقل مكان الحملة الحالي من المنطقة السكنية بالمدينة.

وقام بالعرض المهندس محمد عباس من المكتب الاستشاري "بروكاد" وعرض التصميم المقترح بما يشمله من مناطق الورش والمخازن وأماكن انتظار السيارات بكافة أنواعها بمظلاتها بالإضافة إلى المبنى الإداري وسكن العاملين.

وقام الاستشاري بإعداد كل الرسومات التنفيذية والمقاسات التقديرية للأعمال مساهمة منه للمحافظة، وتم عرض استخدام قاعدة المعلومات الجغرافية للمشروع ليكون نواة لتعميم هذا النظام بالمدينة وعمل رقم قومي لكل مبنى.

كما تم عرض تصور مقترح لكيفية تطوير الموقع الحالي للحملة كمشروع استثماري، حضر العرض الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء مهندس بدر حسني مدير مديرية الإسكان.

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