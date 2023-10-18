مطالبات بغلق سفارة إسرائيل في مصر وطرد السفير

طالب عدد من الصحفيين المشاركين في وقفة سلالم الصحفيين للتنديد بالمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، بغلق السفارة الإسرائيلية في مصر وطرد السفير.

ونظم عدد من الصحفيين وقفة على سلالم النقابة، تضامنًا مع غزة؛ مرددين هتافات :" نطالب بإغلاق السفارة وطرد السفير.. الشعب يريد إسقاط فلسطين.. بالروح والدم نفديكي يا فلسطين.. فلسطين عربية رغم أنف الصهيونية"

وكانت نقابة الصحفيين نظمت لقاءً مفتوحًا مع السفير الفلسطينى بالقاهرة دياب اللوح.

وتحدث فيه السفير حول ما يجرى الآن فى قطاع غزة والعدوان الصهيوني على الأشقاء الفلسطينيين هناك.

وأكد الشفير أن إسرائيل دمرت أكثر من ٥ آلاف مبنى سكنى وأكثر من ١٣ ألف وحدة سكنية وتم تهجير أكثر من مليون مواطن من منازلهم كما دمرت ١٥ مستشفى تم تدميره بخلاف مستشفيات أخرى طالبوا بإخلائها.

وأشار السفير الفلسطينى أن الجيش الإسرائيلى طالب المواطنين بإخلاء حى الزيتون مما دفع الأهالى للاختباء والاحتماء بمستشفى الزيتون ولكنهم تفاجأوا ليلًا بقصف المستشفى بصاروخ إسرائيلى حديث كما تمت ملاحقة سيارات الإسعاف ومراكز الدفاع المدنى والعاملين بالمنظمات الدولية كما تم قصف المخازن اللوجيستية إلى جانب قصف النادى الأهلى بحى الشيخ رضوان.