الجمعيات الأهلية تستنكر وتدين جرائم إسرائيل بغزة وقصف مستشفى المعمداني

بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في غزة، سادت حالة من الغضب بين جموع العالم العربي والإسلامي بل والعالمي.

وخرج الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وهو الممثل الشرعي للمنظمات والجمعيات والمؤسسات الأهلية بمصر برئاسةالدكتور طلعت عبد القوي، ليستنكر الهجوم البربري و اللإنساني على مستشفى المعمداني بغزة والذي راح ضحيته أكثر من ألف من الشهداء والآلاف من المصابين وهى جريمة من جرائم الحرب.

ويناشد كل المنظمات الدولية بجميع دول العالم بإتخاذ موقف سريع لوقف الاعتداءات الآثمة على المدنيين العزل من السلاح من أبناء غزه الحبيبة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للمصابين والأطفال والشيوخ ، بعد أن أكدت منظمة الصحة العالمية أن الوضع داخل غزة أصبح كارثي.

كما نثمن ونؤيد قرارات وسياسات ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمنع التهجير القسري لأبناء غزه إلى سيناء حفاظاً على القضية الفلسطينية واحتراماً للسيادة المصرية على أراضيها .

كما ندعم دعوة الرئيس لمؤتمر قمة السلام بالقاهرة لوضع حلول جذرية للقضية الفلسطينية .

كما ناشد الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في سرعة تقديم مساعدات عينية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لإرسالها إلى الأشقاء بغزة تضامناً معهم .



