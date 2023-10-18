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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

خلال وقفة على سلالم النقابة.. الصحفيون يُطالبون بفتح معبر رفح لإدخال المساعدات

جانب من الوقفة
جانب من الوقفة

طالب عدد من الصحفيين المشاركون في وقفة سلالم الصحفيين للتنديد بالمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، بفتح معبر رفح لإدخال المساعدات لأهالي غزة.

 

ونظم عدد من الصحفيين وقفة على سلالم النقابة، تضامنًا مع غزة؛ مرددين هتافات :" الشعب يريد إسقاط فلسطين.. بالروح والدم نفديكي يا فلسطين.. فلسطين عربية رغم أنف الصهيونية"

وكانت نقابة الصحفيين نظمت لقاءً مفتوحًا مع السفير الفلسطينى بالقاهرة دياب اللوح.

 وتحدث فيه السفير حول ما يجرى الآن فى قطاع غزة والعدوان الصهيوني على الأشقاء الفلسطينيين هناك.

 

وأكد السفير أن إسرائيل دمرت أكثر من ٥ آلاف مبنى سكنى وأكثر من ١٣ ألف وحدة سكنية وتم تهجير أكثر من مليون مواطن من منازلهم كما دمرت ١٥ مستشفى تم تدميره بخلاف مستشفيات أخرى طالبوا بإخلائها.

 

 وأشار السفير الفلسطينى أن الجيش الإسرائيلى طالب المواطنين بإخلاء حى الزيتون مما دفع الأهالى للاختباء والاحتماء بمستشفى الزيتون ولكنهم تفاجأوا ليلًا بقصف المستشفى بصاروخ إسرائيلى حديث كما تمت ملاحقة سيارات الإسعاف ومراكز الدفاع المدنى والعاملين بالمنظمات الدولية كما تم قصف المخازن اللوجيستية إلى جانب قصف النادى الأهلى بحى الشيخ رضوان.

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