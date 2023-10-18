محافظ المنيا يتفقد أعمال الشبكة الوطنية للطوارئ

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا يرافقه اللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، الأعمال الإنشائية والتنفيذية للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام .

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مستوى المحافظات، مشيداً بجهود الدولة فى تطوير منظومة مواجهة الأزمات والكوارث، والتعامل مع أي أحداث طارئة، من خلال منظومة متكاملة تشارك فيها كافة أجهزة الدولة بإستخدام جميع الإمكانات المتاحة، ووسائل التواصل الحديثة للتدخل السريع أثناء حدوث الأزمات؛ للمساعدة في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين.

ووجه المحافظ، بسرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال وفقاً للخطة الزمنية المعدة ، مع الإلتزام بمعايير ومواصفات الجودة المطلوبة، مشيراً إلى أن الشبكة الموحدة المصرية تعمل وفق منظومة تكنولوجية متطورة لربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية ، كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية ، والكهرباء ، والنجدة ، والمرور ، والحماية المدنية ، عن طريق مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية ثابتة ومتحركة على مستوى المحافظة؛ لتلقي بلاغات الطوارئ والتعامل السريع معها ، بما يضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة، حيث تدعم الشبكة جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة ، فى كافة أنحاء الجمهورية بإستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة .