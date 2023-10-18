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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

اتحاد الكرة المصري يوجه بدقيقة حداد في جميع مسابقاته دعمًا لفلسطين

الاتحاد المصري لكرة
الاتحاد المصري لكرة القدم

 دعم اتحاد الكرة المصري الدولة المصرية وقيادتها في دعم قضية فلسطين، وخاصة بعد خطاب السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بدعم القضية الفلسطينية.

 

 

 اتحاد الكرة المصري يوجه بالوقوف دقيقة حداد دعمًا لفلسطين:

 وجه مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري بالوقوف دقيقة حداد في جميع مسابقاته المحلية خلال الثلاثة أيام القادمة بداية من اليوم تضامنًا مع الشعب الفلسطيني ضد ما حدث من تجاوزات واعتداءات وحشية على أهالي غزة.

 

 كما يعلن مجلس الإدارة اتحاد الكرة المصري تأييده الكامل للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل ما يتخذه من قرارات لدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على الأمن القومي المصري.

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