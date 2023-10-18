بعثة الأهلي تغادر إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، منذ قليل مطار القاهرة في طريقها إلى تنزانيا.



وكان الأهلي قد اختتم تدريباته صباح اليوم بملعب مختار التتش بالجزيرة، قبل السفر إلى ‏تنزانيا ‏لمواجهة فريق سيمبا في أولى مباريات بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.‏



ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني يوم الجمعة المقبل في افتتاح منافسات الدوري الأفريقي لكرة القدم.

وشهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، انتظام اللاعبين الدوليين بعد الانتهاء من المشاركة مع المنتخب الوطني ‏في ‏معسكره الأخير بالإمارات وخوض وديتي زامبيا والجزائر.‏



كولر يحاضر لاعبي الأهلي:



وعقد مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي محاضرة للاعبين، ناقش خلالها عددًا من الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالاستعداد ‏للمباراة ‏المرتقبة.‏



وأدى اللاعبون فقرات بدنية تحت اشراف أندرياس أندويا، مخطط الأحمال، قبل استكمال بقية المران الذي اشتمل على تنفيذ العديد ‏من ‏الجمل الفنية وتقسيمة كرة قوية.‏



وكان خالد بيبو، مدير الكرة بـ الأهلي، والكابتن سمير عدلي، المدير الإداري، قد سبقا البعثة إلى تنزانيا للاطمئنان على كافة الترتيبات ‏الإدارية، ‏وتذليل أي صعوبات إن وجدت، وتوفير كافة الأجواء التي تساعد الفريق على تحقيق أهدافه‎.‎