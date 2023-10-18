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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

عبدالله لاشين: منح رئيس الجمهورية تفويض شعبي بكافة الصلاحيات للتعامل مع الأزمة الفلسطينية

النائب عبدالله لاشين
النائب عبدالله لاشين عضو مجلس النواب

قال النائب عبدالله لاشين ، عضو مجلس النواب ، إن أعضاء البرلمان سيمنحون الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية خلال الجلسة الطارئة غدا تفويض شعبي بكافة الصلاحيات للتعامل مع العدوان الاسرائيلي علي غزة 

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مجلس النواب ينكس أعلامه حدادًا على ضحايا فلسطين

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جلسة طارئة لمجلس النواب غدًا الخميس

وأكد لاشين ، في تصريحات صحفية اليوم ، ان الشعب المصري واعضاء البرلمان لديهم ثقة مطلقة في القيادة السياسية الحكيمة ، والتي أعلنت صراحة انحيازها الكامل للشعب الفلسطيني الشقيق ، واكدت انه لن يسمح بتهجير الفلسطينين.

 

وأكد أن مصر دولة كبيرة ذات سيادة وتمتلك جيشا وطنيا قويا قادرا على الحفاظ على الأمن القومى المصرى؛ وأن الشعب المصرى يوجد 105 ملايين مواطن يصطفون جميعا خلف القيادة السياسية والجيش المصرى للحفاظ على أمن مصر واستقرارها؛ مشددا على أن سيناء وأمن مصر خط أحمر.

 

وانتقد لاشين ، الانحياز الكامل لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية ،لجانب قوات الاحتلال الإسرائيلي ، مؤكد ا أن علي بايدن مراجعة سياساتها المتغطرسة ، خاصة أن ما تفعله اسرائيل يتنافي مع حقوق الإنسان وتنتهك كافة القوانين الدولية 

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وأشار إلي أن تهجير المواطنين الفلسطنيين من قطاع غزة معناه الوحيد هو القضاء على القضية الفلسطينية حيث سيتبع ذلك تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية الى الاردن؛ والتصفية العرقية للفلسطينيين في القدس.

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