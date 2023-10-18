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تعليق أعمال الحملة الانتخابية لرئيس الوفد لمدة ٣ أيام حداداً على أرواح شهداء غزة
الأربعاء 18 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

مجلس النواب ينكس أعلامه حدادًا على ضحايا فلسطين

مجلس النواب
مجلس النواب

نكس مجلس النواب أعلامه من أعلى مقر المجلس - اليوم الأربعاء - حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، عملًا بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر 2023 وحتى يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023.

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الجبلاوي: ندعم قرارت القيادة السياسية لحماية الأمن القومي المصري

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جلسة طارئة لمجلس الشيوخ مساء اليوم

 قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة

وكان قد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

الجريدة الورقية