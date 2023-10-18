التربية والتعليم: انتهاء مرحلة التحويلات في المدارس وتسكين الطلاب

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مرحلة التحويلات بين المدارس وبعضها وتسكين الطلاب انتهت.

وأوضحت أنه جرى قبول جميع التحويلات التى توافقت مع القرارات المنظمة والكثافات المتاحة طالما استوفت الشروط المطلوبة.

وأكدت أنه يتم تقديم كافة التسهيلات لأولياء الأمور الذين يرغبون فى التحويل لأبنائهم، لافتة إلى أن المدارس انتهت من مرحلة الإحصاء الاستقرارى للطلاب المقيدين بالمدارس بالعام الدراسى 2023,2024.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث بدأت يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 الدراسة، وتستمر حتى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.



وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسى 35 أسبوعا على النحو التالى، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024.

