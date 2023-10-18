فيديو عبر إنستجرام.. ملابسات القبض على المتهم بسب فتاة وإلقاء قهوة على ملابسها

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم في واقعة تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" يحتوى على قيام أحد الأشخاص بالتحرش بإحدى الفتيات لفظياً والتعدى عليها بالسب والشتم وإلقاء كوب به قهوة على ملابسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وتباشر النيابة العامة التحقيق في مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بإحدى الفتيات لفظياً والتعدى عليها بالسب والشتم وإلقاء كوب به قهوة على ملابسها.



البداية كانت بتداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" يحتوي على قيام أحد الأشخاص بالتحرش بإحدى الفتيات لفظياً والتعدى عليها بالسب والشتم وإلقاء كوب به قهوة على ملابسها.

وبالفحص وتقنين الإجراءات تم ضبطه واعترف المتهم بارتكابه الواقعة على النحو سالف الذكر.

وفي واقعة أخرى تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط عنصر إجرامي، قام بسرقة بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء البنوك.

تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، من ضبط عنصر إجرامي، لقيامه بسرقة بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء البنوك، والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفو خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبو بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية.

ونجح الأمن في ضبط أحد العناصر الإجرامية من مرتكبى ذلك النشاط الإجرامى، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا وبحوزته هاتف محمول، زبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما أقر بارتكابه 7 وقائع بالأسلوب نفسه.

كما قررت النيابة العامة حبس المتهم بانتحال صفة مأذون شرعى للنصب على المواطنين وتزوير عقود الزواج 4 أيام على ذمة التحقيقات.



تباشر النيابة العامة التحقيق في ضبط شخص منتحل صفة مأذون شرعى للنصب على المواطنين الراغبين فى عقد قرانهم بالشرقية.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الوثائق المزورة التي عثرت لديه، كما طالبت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

كما أمرت النيابة العامة باستدعاء الشهود لسماع أقوالهم حول الحادث.

