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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

مدير عام منظمة الصلب العالمية وصناع عرب يزورون مصانع "عز" بالسخنة

بوابة الوفد الإلكترونية

تستضيف مجموعة عز لصناعة الصلب يوم 31 اكتوبر الحالى أدوين باسون مدير عام منظمة الصلب العالميه يرافقه عدد كبير من صناع الصلب العرب وممثلى شركات عالمية مورده لتكنولوجيا الصلب فى العالم لمصانع عز بالعين السخنة.

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تأتى هذه الزيارة على هامش إنعقاد قمة الصلب العربى ال 16 ، والتى تستضيفها القاهره فى الفتره من 29 إلى 30 اكتوبر  الحالى.

تمتلك مجموعة عز  4 مصانع لإنتاج  كل منتجات الصلب برتبها المختلفه من حديد التسليح  والمسطحات  واللفائف  وغيرها  بمدن السويس، والدخيله، والسادات ،والعاشر  وتصل  جملة  الطاقات  الإنتاجيه لمصانع المجموعه  نحو 4.7 مليون  طن  ليكون عز هو اكبر منتج فى الوطن العربى والشمال الافريقى إنتاجا وتصدير لمنتجات الصلب.

 يذكر أن الطاقات الإنتاجية لمصانع  عز بالعين السخنه تصل الى2.3 مليون طن ، وتضم  مصنعا  للإختزال  المباشر ، وإنتاج المربعات وبلاطات  الصلب عالية  الجوده بطاقه  انتاجيه  تصل  لنحو 1.9 مليون  طن ، بالإضافة  إلى  وحدات  ضخمة لإنتاج  مجموعات متنوعة من مسطحات  الصلب  بتخانات  تتراوح  بين 1.5 مللى ، و 12.7 مللى ،ويصل   إنتاج  عز  من الأطوال والمسطحات  نحو  2.3 مليون طن ،وتعد  مجموعة  عز  من  أكبر 5 منتجين  للحديد  المختزل المباشر على  مستوى  العالم.

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